O Caxias encerrou sua participação no Campeonato Gaúcho 2024. O time grená chegou até a fase semifinal e garantiu o título do Interior. Desde o retorno à elite estadual, essa é a terceira vez que o clube grená termina com essa conquista. As outras foram em 2017 e 2019. Em 2020 e 2023, foi o vice-campeão do Estado e, por isso, não terminou com a taça do Interior.