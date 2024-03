O Caxias se despediu do Campeonato Gaúcho com uma derrota para o Grêmio na noite desta terça-feira (26), na Arena, em Porto Alegre. O sonho do torcedor grená de chegar em uma terceira final em cinco anos acabou logo no primeiro tempo contra o Tricolor. O time da casa fez 3 a 0 nos primeiros 45 minutos e encaminhou a sua vaga à final para enfrentar o Juventude. No segundo tempo, o Caxias esboçou uma reação e marcou dois gols. O jogo finalizou com vitória Tricolor por 3 a 2. Na partida de ida, a equipe da capital havia vencido por 2 a 1, no Centenário. Apesar da derrota, o time Grená ficou com o título de Campeão do Interior.