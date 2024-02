Quando o assunto é rivalidade, Argel e Roger Machado conhecem bem os ingredientes que envolvem um clássico. Os dos técnicos vão se enfrentar na próxima segunda-feira (19) pela nona rodada do Gauchão. Enquanto Roger conduz o Ju em uma campanha estável na competição, Argel fará sua reestreia no comando do Caxias.