Mais uma noite para ser esquecida pelo Caxias. O time grená teve uma atuação ruim diante do São José, nesta quinta-feira (15), no Estádio Centenário, e conheceu sua terceira derrota no Gauchão. Com o resultado de 2 a 1, o time grená deixou escapar a chance de ingressar no G-4. Após o jogo, o técnico Gerson Gusmão analisou o resultado e o desempenho da equipe: