Eles vieram de longe para entrar na vitrine. De São Paulo, Tocantins, Piauí. São muitos os lugares de origem. O Caxias mudou a fotografia da equipe para a temporada. Mesmo com o acesso à Série C do Brasileiro confirmado, o departamento de futebol decidiu dar uma repaginada no elenco e contratou 17 reforços para o início de 2024.