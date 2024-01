O departamento feminino do Juventude confirmou nesta terça-feira (30) mais três atletas para a temporada 2024: Apoliana (zagueira), Laura (meia) e Ana Caroline (atacante). O grupo se apresenta ao técnico Luciano Brandalise no dia 5 de março. Antes, no dia 20 de fevereiro, as goleiras já iniciam a pré-temporada. Em 2024 a equipe profissional disputará o Brasileirão A2 e o Campeonato Gaúcho.