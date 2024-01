O Esportivo tem mais um nome confirmado para a disputa da Divisão de Acesso 2024. O clube de Bento Gonçalves anunciou o retorno do atacante Gustavo Sapeka, 31 anos. Será a terceira passagem dele pelo Tivo. Anteriormente, defendeu as cores da equipe da Serra em 2017 e 2020, quando foi campeão do Interior.