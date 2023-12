O Ginásio Enxutão é um dos palcos mais simbólicos do esporte caxiense. Neste sábado (16), receberá a celebração dos 30 anos da conquista estadual da Enxuta em 1993. E quem for ao local, notará as melhorias importantes que ele está recebendo nos últimos meses. Segundo o Secretário Municipal do Esporte e Lazer, Gabriel Citton, o ginásio enfrentava um problema com grandes volumes de chuva.