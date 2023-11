O Prêmio Mérito Esportivo será entregue nesta sexta-feira (17) em Caxias do Sul. O evento será realizado a partir das 19h30min no auditório da Uniftec. Serão conhecidos os vencedores das sete categorias. São três indicados em cada uma das áreas. O vencedor leva um troféu e os demais um certificado pelo trabalho realizado em 2022, conforme explica Mauro Amâncio, presidente do Conselho Municipal de Desporto (CDM).