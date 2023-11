O Caxias do Sul Basquete terá mais uma rodada dupla fora de casa nesta semana pelo NBB 16. Nesta quarta-feira (22), o adversário será o Bauru, às 19h30min, no Ginásio Panela de Pressão, no interior paulista. Na sexta, o rival é o atual campeão Franca, às 20h, no Pedrocão.