Começa nesta semana o processo seletivo para 200 vagas de emprego na indústria, oferecidas pela Randoncorp. As oportunidades são para as funções de solda, operação de máquinas, operação de produção, operação de prensa, operação de superfície e operação de fundição. As vagas são distribuídas nas empresas Randon, Frasle Mobility, Suspensys, Master, JOST Brasil e Castertech, todas em Caxias do Sul.