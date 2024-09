Maioria das indústrias aprovadas para receber incentivo de ICMS pelo Fundopem-RS é da Serra

Dos 29 novos projetos que receberão incentivo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por meio do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), 14 são da Serra, número que compreende a 48,27% das companhias. A viabilização do investimento de R$ 784,9 milhões vai gerar 1.195 empregos diretos em todo o RS, sendo 656 na Serra, ou seja, 54,89%. O anúncio foi feito pelo governo do Estado na última semana durante a Expointer, em Esteio, sendo considerado o valor mais alto anunciado em uma edição do evento.