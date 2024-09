Criado programa que dá incentivo maior de ICMS a indústrias atingidas por enchente

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que cria o Fundopem Recupera, uma variação do tradicional Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para dar incentivo maior de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para empresas atingidas pela enchente. Além dos negócios na mancha de inundação - ou seja, que ficaram alagados -, serão contemplados aqueles que tiveram queda de faturamento atingidos indiretamente pela cheia, destaca o secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.