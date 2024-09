O Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro, movimenta o comércio tradicionalista durante o mês. Em Caxias do Sul, os lojistas afirmam que as vendas subiram entre 80% e 400% no mês, em comparação com os demais períodos do ano. Por isso, os comerciantes definem a data como "o Natal do gaúcho".