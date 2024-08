Nos dias 4 e 5 de setembro, Caxias do Sul receberá oito especialistas em desenvolvimento de carreira que compartilharão jornadas de conhecimento, conectando empresários e negócios. O CIC Connection, organizado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, no UCS Teatro, é voltado para a qualificação da alta gestão empresarial.