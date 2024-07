Após 11% de crescimento na Serra em 2023, cooperativas celebram neste sábado uma data internacional

O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Sistema Ocergs) divulgou que o faturamento das cooperativas associadas na Serra cresceram 11% em 2023, em relação ao ano anterior. Passou de R$ 6,4 bilhões para R$ 7,2 bi. Os dados foram coletados da pesquisa Expressão do Cooperativismo Gaúcho, feita pelo próprio Sistema Ocergs, sobre 28 cooperativas registradas nos segmentos de agronegócio, crédito, saúde, transporte e trabalho, produção de bens e serviços. No período, mais de 7,8 mil pessoas foram contratadas por essas empresas no ano. Crescimento que o setor comemora em uma data especial: neste sábado (6), é o Dia Internacional do Cooperativismo, chamado Dia C, celebrado em mais de cem países sempre no primeiro sábado de julho. O agronegócio puxou a fila dos números positivos: dos R$ 7,2 bilhões, R$ 4,2 bilhões são oriundos desse segmento, 58% do total.