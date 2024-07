Polo moveleiro de Bento Gonçalves registra alta na produção após enchente 

Cenas de casas vazias após a enchente de maio no Rio Grande do Sul se tornaram comuns no último mês. Aqueles que retornaram para os lares pouco conseguem recuperar dos móveis, a maioria totalmente danificada pela água. Nesse cenário, a busca por novas peças de mobiliário cresceu na mesma proporção que os moradores dos vales do Taquari e do Sinos voltaram para casa. Os efeitos já são sentidos no segmento moveleiro, que durante o mês de junho registrou um aumento exponencial nos pedidos.