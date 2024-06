Acabar com as dívidas é o desejo de muitas pessoas, mas, segundo especialistas, é preciso, antes de tudo, consciência, comprometimento, organização e um bom planejamento financeiro. De acordo com o último estudo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, são cerca de 145 mil caxienses negativados, cerca de 35% da população da cidade considerada economicamente ativa.