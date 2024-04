O palco mais cobiçado por palestrantes e pelo público que lota o Serra Park para a 7ª edição do Gramado Summit, sem dúvidas, é onde concentram-se os maiores nomes do evento. E no segundo dia de programação, três estrelas foram os destaques na grade no espaço principal. Os ex-jogadores de futebol Denilson e Jakson Follmann, sobrevivente de um acidente aéreo, e o jornalista e humorista Rafael Cortez roubaram a cena na quinta-feira (11).



Ainda pela manhã, o craque Denilson, pentacampeão do mundo em 2002 com a Seleção brasileira, hoje comunicador e apresentador, participou de um bate-papo sobre os momentos marcantes da carreira com o jornalista Marco Aurélio Souza. Na palestra “A carreira, os negócios e o seu ecossistema", a dupla relembrou passagens da trajetória do jogador e o caminho que seguiu depois de se aposentar de forma precoce. Devido a um problema no joelho, o antigo ponta-direita deixou os gramados e virou comentarista na televisão.