Foram abertas 3.823 novas empresas no primeiro trimestre de 2024 em Caxias do Sul. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), e mostram um crescimento de 4,8% quando comparado com o mesmo período de 2023, quando foram abertos 3.645 novos negócios. Por outro lado, 2.449 CNPJs foram fechados no município entre janeiro e março deste ano, deixando um saldo positivo de 1.374 entre aberturas e encerramentos.