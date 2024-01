O início do ano traz ares de mudança e planejamento, e trocar de moradia permeia, neste período, o desejo de muitos. Entre investir ou poupar, as melhores formas de usar as economias precisam entrar na balança do orçamento familiar. E na escolha entre gastar com aluguel ou com a parcela do financiamento imobiliário é necessário considerar fatores como perfil econômico e estilo de vida, de acordo com especialistas.