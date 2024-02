O cenário de chuva, frio e temperatura na casa dos 19°C, nesta quarta-feira (24), em Gramado, destoa totalmente da estação do ano, mas, ao mesmo tempo, combina perfeitamente com as peças de outono-inverno expostas na Fenin Fashion. "Com esse tempo, o pessoal se anima mais a comprar peças pesadas", era o comentário entre os expositores durante a tarde.