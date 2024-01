Começou nesta terça-feira (23) a Fenin Fashion, feira da indústria de moda que leva para Gramado as tendências em confecções da moda outono/inverno para 2024. O evento segue até sexta-feira (26), das 10h às 19h, no Serra Park. A edição deste ano terá um espaço 35% maior do que a anterior, e a expectativa é de receber em torno de 20 mil visitantes lojistas do país e do Exterior. Grifes nacionais e gaúchas dividem-se entre as mais de 800 marcas participantes.