Mesmo que falte mais de um mês para o início das aulas, há pais, mães ou responsáveis que já iniciaram a compra do material escolar em Caxias do Sul. Para os proprietários de livrarias, o movimento é considerado normal, sendo que a alta deve ser mais próxima da data de retorno à escola. Nas lojas, com as listas em mãos, os pais também se atentam ao que é pedido e, claro, ao investimento que será feito. De acordo com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), o preço dos materiais escolares está, em média, 8,5% mais alto do que no ano passado.