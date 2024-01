A grande quantidade de chuva e o frio menos intenso ano passado impactaram na produção do alho na Serra - uma das culturas mais tradicionais na região. No Rio Grande do Sul, são plantados cerca de 1,2 mil hectares, a maioria na Serra e Campos de Cima da Serra. De acordo com a Associação Gaúcha de Produtores de Alho, com os efeitos do clima, a quebra na safra é de 30%.