Uma fruta doce no paladar, mas que está ficando mais "salgada" no bolso dos caxienses. A melancia, uma das frutas mais consumidas no verão, teve alta de 100% no valor, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, de acordo com a cotação semanal de preços da Ceasa Serra. No início do ano passado, o quilo era vendido a R$ 1,58 para os comerciantes, que revendem posteriormente a um valor mais alto. Nesta semana, segundo a atualização mais recente da companhia, o preço do quilo da melancia tradicional chega a R$ 3,16 em Caxias do Sul.