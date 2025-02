Audições para formação de elenco da Páscoa em Gramado têm inscrições abertas

As audições são para a Paradinha de Páscoa e para as procissões de Ramos e dos Passos.

Estão abertas as inscrições para a formação de elenco para a 10ª Páscoa em Gramado e Gramado Aleluia, que ocorrem de 28 de março a 21 de abril. No domingo (16), ocorrem as audições para a Paradinha de Páscoa, das 9h às 13h, e para as procissões de Ramos e dos Passos, das 13h às 18h, no Auditório Hortênsia do Centro de Eventos Expogramado. Serão abertas 120 vagas para atores e atrizes, além de bailarinos, patinadores, figurantes e outros personagens.