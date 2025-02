Animação indicada ao Oscar 2025 estreia na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Ainda dá tempo de assistir mais um dos filmes indicados ao Oscar de 2025 antes da premiação, no dia 2 de março. É que estreia, nesta quinta-feira (20), em Caxias, a animação Flow , na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

Longa iraniano premiado também estreia

O longa iraniano premiado no Festival de Berlim, Meu Bolo Favorito, entra em cartaz nesta quinta e apresenta um retrato sensível sobre o amor e os desafios enfrentados pelas mulheres no Irã. Aos 70 anos, Mahin vive sozinha em Teerã desde a morte do marido e a partida da filha para a Europa. Um chá da tarde com amigas quebra sua rotina solitária e a faz revitalizar sua vida amorosa. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.