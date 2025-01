Comitiva caxiense participa da segunda "Marsha" Nacional pela Visibilidade Trans, em Brasília

Evento nacional é organizado pela Rede Nacional de Mulheres Travestis e Transexuais e Homens Trans Vivendo e Convivendo com HIV/Aids

Os ativistas caxienses Giulian Longa, Mica Explica, Yan Scherer e Cleo Araújo participam, no próximo domingo (26) da 2ª Marsha Nacional pela Visibilidade Trans, em Brasília. A comitiva caxiense viaja a convite da Rede Nacional de Mulheres Travestis e Transexuais e Homens Trans Vivendo e Convivendo com HIV/Aids (RNTTHP), que arcará com os custos de hospedagem e alimentação.