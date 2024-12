Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, terá show de Claus e Vanessa neste sábado

Meu Presente de Natal apresentou-se na abertura do Natal nos Vinhedos, na sexta-feira (6).

O primeiro fim de semana da terceira edição do Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, segue com apresentação de Claus e Vanessa neste sábado (7) . Eles sobem ao palco instalado em meios aos vinhedos da Serra às 19h30min. O evento gratuito ainda reúne atrações gastronômicas para os visitantes. O espaço fica na RS-444, em frente à vinícola Miolo.

O evento, promovido pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços do município (CIC-BG), reúne mais de 40 vinícolas e restaurantes, além de 15 apresentações artísticas. A abertura foi na sexta-feira (6), com os visitantes já degustando a gastronomia e as bebidas da Serra nos vinhedos junto ao espaço.