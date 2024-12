Projeto oferece oficinas acessíveis e gratuitas de História da Arte moderna

A iniciativa é da Varsóvia Educação e Cultura e do Festival Especial e integra o projeto Oficinas Acessíveis de História da Arte Mundial. Reprodução da obra Sociedade de Paris,de Max Beckmann / Reprodução

A história dos movimentos artísticos Impressionismo, Pós-Impressionismo, Expressionismo, Fovismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Arte Abstrata e Arte Pop serão conteúdo de um site que oferece Oficinas Acessíveis.

Em sintonia com o Dia Nacional da Acessibilidade — celebrado no último dia 5 de dezembro —, a iniciativa da Varsóvia Educação e Cultura e do Festival Especial faz parte do projeto Oficinas Acessíveis de História da Arte Mundial, contemplando dez aulas digitais gratuitas de formação artística. Os conteúdos estão disponíveis de forma on-line com textos, imagens, áudios e vídeos sobre esses períodos da produção artística mundial.

— Promover uma oficina acessível de história da arte moderna é fundamental para garantir a inclusão e a democratização do conhecimento artístico. A arte é uma forma universal de expressão, e todos devem ter o direito de compreender e apreciar as obras que marcaram períodos importantes da história — afirma Robinson Cabral, à frente da Varsóvia Educação e Cultura.

As aulas são dirigidas a estudantes do Ensino Médio, com recursos de acessibilidade como Libras, legendagem e áudio em Português. A apresentação é de Helenne Sanderson, que é surda e tem graduação em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Maria.

— A acessibilidade facilita a inclusão social e cultural, permitindo que um público mais amplo se conecte com a arte e seu impacto na história. Ao unir essas ferramentas acessíveis, a oficina não só promove a valorização da diversidade, mas também incentiva um novo olhar sobre a importância de garantir acesso ao patrimônio cultural para todos os públicos — pontua Cabral.

Apoios e incentivos

O projeto tem financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul com Apoio Cultural da Fundação Marcopolo, do Instituto Elisabetha Randon e da Racon Consórcios.