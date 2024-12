Natal Luz de Gramado: confira as atrações que você não pode perder

O 39º Natal Luz de Gramado segue encantando os visitantes. A programação estende-se até 19 de janeiro, com atrações pagas e gratuitas pela cidade. Confira quais atrações são os destaques da programação do Natal Luz:

O Grande Desfile de Natal

A atração ocorre nas quartas, sextas e domingos na Avenida das Hortênsias. Cleiton Thiele / Divulgação

O Grande Desfile de Natal é realizado na Avenida das Hortênsias, às 20h, nas quartas, sextas e domingos. O enredo é sobre uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano, o Natal. Junto aos arcos luminosos, onde as alegorias têm sua passagem sincronizada com efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel, todos são brindados com muita neve artificial.

Nativitaten

A atração exibe uma lembrança do nascimento de Jesus Cristo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Nativitaten, realizado no Lago do Serra Park, às 20h, nas quintas e sábados, é uma atração que exibe uma lembrança do nascimento de Jesus Cristo. O evento também conta com cenário e cenografia novos, repertório com a participação de cinco cantores líricos e uma cantora de música popular, divididos em quatro balsas flutuantes, além do palco. Também há coral, percussão, solistas, bailarinas, waterball (bolas infláveis) e um espetáculo de luzes e pirotecnia.

Vila de Natal

O vilarejo reúne artesãos locais, que expõem e comercializam os próprios produtos. Cleiton Thiele / Serra Press

A Vila dos Artesãos é o local onde fica a Casa do Papai Noel, espaço em que o bom velhinho recebe o público. No meio da Praça das Etnias, o vilarejo reúne artesãos locais, que expõem e comercializam os próprios produtos, e conta também com opções gastronômicas e um palco onde ocorrem intervenções artísticas. A vila, com acesso gratuito, fica aberta das 9h às 21h.

Acendimento das Luzes

O acendimento ocorre diariamente, a partir das 20h, em frente à Rua Coberta. Cleiton Thiele / Serra Press

Em frente à Rua Coberta, o público se reúne para assistir gratuitamente ao momento de Acendimento das Luzes de Natal. Durante a atração, o Papai Noel, junto com personagens lúdicos que atuam como ajudantes, transformam o momento em um novo cenário, exibindo encanto e esperança. O acendimento ocorre diariamente, a partir das 20h.

Rua das Renas

Cada uma das esculturas foi pintada à mão por um artista local. Cleiton Thiele / SerraPress

A Rua Torta vira a “Rua das Renas”, por conta da decoração com 14 renas em tamanho real. Cada uma das esculturas foi pintada à mão por um artista local. A rua é uma verdadeira exposição de arte a céu aberto. Os trabalhos foram escolhidos pela Gramadotur – Autarquia Municipal de Turismo.

Para conhecer a programação completa e comprar ingressos, acesse o site oficial.

Em caso de chuva

Em dias de chuva fraca, nenhuma atração do Natal Luz deixa de acontecer. Há exceções, para ocasiões de clima extremo, como ventos fortes e chuva torrencial. Nesses casos, a Gramadotur avalia tecnicamente a segurança do público e das equipes (apoio e artistas) e pode optar pelo cancelamento. Se a atividade for paga, é possível solicitar o reembolso ou o reagendamento conforme disponibilidade de lugares em outras datas.

