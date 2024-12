O Grande Desfile de Natal, Descida do Papai Noel e Natal na Catedral: confira as atrações deste final de semana na Serra

Em Caxias, no sábado (07), ocorre a abertura oficial do 33º Encanto de Natal de Ana Rech. Porthus Junior / Agencia RBS

O clima de natal toma conta da Serra neste final de semana com uma programação intensa em cidades como Gramado, Canela e Caxias do Sul. Cada município prepara atrações que vão de espetáculos culturais a atividades temáticas para toda a família. Os eventos incluem concertos, desfiles, feiras de artesanato e espaços dedicados ao encontro do Papai Noel com as crianças.

Em Gramado, o Natal Luz segue encantando o público com uma programação que inclui o tradicional Grande Desfile de Natal, apresentações musicais na Rua Coberta e espetáculos como o Nativitaten. Além disso, a Vila de Natal e a Casa do Papai Noel são pontos de parada obrigatórios, especialmente para as crianças. Os valores dos ingressos para os espetáculos variam de R$ 314 até R$ 540 e podem ser adquiridos através deste link.

Já em Canela, o Sonho de Natal recebe os espetáculos Contos da Catedral, na Catedral de Pedra.

Caxias do Sul, por sua vez, segue com a Magia dos Encontros para celebrar o Natal. Até o dia 22, o Papai Noel e seus duendes seguirão na Praça Dante Alighieri, sempre das 17h30min às 20h, para receber as crianças e seus pedidos de Natal.

Natal Luz, em Gramado

Sexta-feira (6)

9h - Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias

Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias 14h - Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal

Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal 16h - Contos de Natal, na Vila de Natal

Contos de Natal, na Vila de Natal 18h - Miguel Leal, na Rua Coberta

Miguel Leal, na Rua Coberta 20h - O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias

O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias 20h - Acendimento das Luzes, na Rua dos Arcos

Sábado (7)

9h - Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias

Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias 11h - Coral Municipal Cultural de Pareci Novo e Coral Municipal de Brochier, na Rua Coberta

Coral Municipal Cultural de Pareci Novo e Coral Municipal de Brochier, na Rua Coberta 14h - Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal

Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal 16h - As Confeiteiras, na Vila de Natal

As Confeiteiras, na Vila de Natal 18h - Evandro Martins, na Rua Coberta

Evandro Martins, na Rua Coberta 20h - Nativitaten, no Serra Park

Nativitaten, no Serra Park 20h - Acendimento das Luzes, na Rua dos Arcos

Domingo (8)

9h - Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias

Vila de Natal, até 21h, na Praça das Etnias 13h30min - Dia da Bíblia, na Rua Coberta

Dia da Bíblia, na Rua Coberta 14h - Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal

Casa do Papai Noel, até 18h, na Vila de Natal 16h - Uma História de Natal, na Vila de Natal

Uma História de Natal, na Vila de Natal 18h - Orquestra de Violões de Gramado, na Rua Coberta

Orquestra de Violões de Gramado, na Rua Coberta 20h - O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias

O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias 20h - Acendimento das Luzes, na Rua dos Arcos

Sonho de Natal, em Canela

Sexta-feira (6)

10h - Vila de Artesanato de Natal, até 21h, no Multipalco

Vila de Artesanato de Natal, até 21h, no Multipalco 13h - Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa

Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa 19h45min - Espetáculo O Guardador de Rebanhos aos Olhos de Sua Mãe, no Multipalco

Espetáculo O Guardador de Rebanhos aos Olhos de Sua Mãe, no Multipalco 20h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra 21h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Sábado (7)

13h - Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa

Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa 19h45min - Orquestra Teutônia, no Multipalco

Orquestra Teutônia, no Multipalco 20h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra 21h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Domingo (08)

10h - Vila de Artesanato Sonho de Natal, até 21h, no Multipalco

Vila de Artesanato Sonho de Natal, até 21h, no Multipalco 13h - Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa

Casinha do Papai Noel, até as 21h, na Praça João Corrêa 20h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra 21h - Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, na Catedral de Pedra

Magia dos Encontros , em Caxias do Sul

Sexta-feira (06)

14h - 30º Natal Esperança de Santa Lúcia do Piaí, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia

30º Natal Esperança de Santa Lúcia do Piaí, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia 16h30min - Cortejo natalino com a Cia Garagem de Teatro, ruas e praças da cidade

Cortejo natalino com a Cia Garagem de Teatro, ruas e praças da cidade 17h - Picape do Papai Noel nos bairros Centro, São Pelegrino, Pio X, Santa Catarina, São José, Fátima, Santa Lúcia Cohab

- Picape do Papai Noel nos bairros Centro, São Pelegrino, Pio X, Santa Catarina, São José, Fátima, Santa Lúcia Cohab 18h30min - Uma Noite no Arquivo com quarteto de clarinete da Orquestra Municipal de Sopros e Coro Municipal, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Uma Noite no Arquivo com quarteto de clarinete da Orquestra Municipal de Sopros e Coro Municipal, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami 18h30min - Natal na Júlio

Sábado (07)

10h - Cortejo Natalino de Terno de Reis, com grupo de Violeiros Origens, no centro

Cortejo Natalino de Terno de Reis, com grupo de Violeiros Origens, no centro 19h - Natal em Família na UCS – Concerto Acadêmico e Coro da UCS, no Centro Cívico da instituição

Natal em Família na UCS – Concerto Acadêmico e Coro da UCS, no Centro Cívico da instituição 20h - Natal na Catedral com o Coro Municipal, na Paróquia Santa Teresa D’Ávila

Natal na Catedral com o Coro Municipal, na Paróquia Santa Teresa D’Ávila 20h - Abertura oficial do 33º Encanto de Natal de Ana Rech, na Praça Pedavena

Domingo (08)