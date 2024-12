Escritor caxiense Elvio Gonçalves recebe o Prêmio Minuano de Literatura

Livro que rendeu o Prêmio Minuano ao caxiense aborda a questão do preconceito velado na sociedade Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O escritor e publicitário caxiense Elvio Gonçalves recebeu o Prêmio Minuano de Literatura, na categoria infantil e juvenil. A obra que rendeu o título foi "Profe Tininha", lançada em 2022 pela editora Sulina, com ilustrações de Fredy Varela. A cerimônia de premiação ocorreu na última quinta-feira, no foyer do Theatro São Pedro.

Para levar o troféu, o livro teve de superar quase 500 concorrentes homologados para a disputa do prêmio, criado em 2018 pela Secretaria Estadual da Cultura. Além deste ter sido o primeiro ano em que a organização fundiu as categorias infantil e juvenil, foi também o primeiro a ter premiação em dinheiro (R$ 5 mil para cada vencedor). Além disso, os vencedores de cada categoria serão chamados para atividades em escolas do estado.

Livro lançado em 2022 conta com ilustrações do também caxiense Fredy Varela Arquivo pessoal / Divulgação

- Esse prêmio representa o reconhecimento da minha trajetória como escritor e da minha forma de trabalhar, de abordar os assuntos, sempre pesquisando, trabalhando muito com dados e usando sempre uma linguagem que é muito acessível para o leitor - comenta Gonçalves, também autor de Trazmundo e Pegavento (2015) e A Árvore de Colher Estrelas (2018).

Gonçalves ressalta ainda a alegria pelo fato do júri ter contemplado um livro que trata de uma temática tão necessária quanto delicada, especialmente na literatura infantil, que é o preconceito:

- Neste livro nós abordamos a questão do preconceito velado, do preconceito que pode ser de raça ou de gênero, ou mesmo preconceito etário, mas o fizemos sem ser panfletários. Nós recorremos a recursos das ilustrações em segundo plano, para permitir ao leitor uma leitura do contexto em que a história está acontecendo. De alguma forma, os jurados entenderam que essa abordagem é uma abordagem correta, bem como a gente já vinha recebendo esse retorno em escolas e em feiras do livro que tenho participado.

OS PREMIADOS

A obra “O Crime do Bom Nazista” (Ed. Todavia), de Samir Machado de Machado, foi a mais premiada da noite, com dois troféus: o de Livro do Ano 2022 e 2023 e o de Narrativa Longa.

Além de "Profe Tininha", também foram premiados os livros “A Língua da Medusa” (Ed. Zouk), de Gabriela Leal, na categoria Narrativa Curta; “Porto Alegre Blues” (Ed. Ardotempo), de Pedro Gonzaga, em Poesia; e “Jurema Finamour: a Jornalista Silenciada” (Ed. Libretos), de Christa Berger, em Não Ficção. Ao todo foram distribuído R$ 30 mil em prêmios.