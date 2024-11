Se der pra negociar, tente. Ou se puder se esconder, desapareça. Se conseguir correr, corra. Mas se nada mais for possível fazer, use o krav maga. Essa foi a escolha da personagem de Jennifer Lopez no filme Nunca Mais (2002), que mostra um casamento feliz que se transforma em um pesadelo depois que ela começa a ser agredida pelo marido. A vingança veio em golpes de krav maga.