Uma das bandas que ajudaram a construir a cena do samba em Caxias do Sul tem um reencontro nesta sexta-feira (11), às 20h30min, com um dos palcos que mais marcaram a sua trajetória. O grupo Seresteiros do Luar irá fazer uma noite de gafieira no Zarabatana Café, dentro da programação que celebra os 23 anos do Centro de Cultura Ordovás, com direito a bolo de aniversário. A entrada é gratuita.