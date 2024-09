A Sala de Cinema Ulysses Geremia realiza a 3ª edição da Sessão Azul, nesta quarta-feira (25), a partir das 17h30min, com a exibição do filme Turma da Mônica - Laços. As sessões são gratuitas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A entrada é gratuita.