A partir deste sábado, por um mês, a quarta edição do projeto Forró da Serra irá disseminar por Caxias do Sul uma das mais conhecidas expressões culturais do Nordeste. Promovido pelo espaço de dança Ballroom, que no início deste mês envolveu o público em uma homenagem à gafieira, o evento terá shows com grupos musicais locais e oficinas gratuitas para quem quiser acertar o passo.