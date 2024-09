A trajetória de um jovem haitiano que, aos 16 anos, deixou seu país em busca de uma nova vida em Flores da Cunha, é o mote para o documentário Dayendji - Vida de Imigrante. Com duração de 14 minutos, o documentário idealizado e dirigido por Nícolas Mabilia será lançado nesta sexta-feira (6), no Instagram e no canal do YouTube do rapper.