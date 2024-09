Com o soar do sino, que será tocado pela patrona Helô Bacichette nesta sexta-feira, às 18h, terá início a 40ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. A temática Colecionando Histórias e Memórias norteia os 17 dias de programação do evento que segue até 13 de outubro. Às 19h, ainda ocorre o show Canções para Você Respirar, de Leo Fressato, abrindo as atrações musicais no Palco da Feira, na Praça Dante Alighieri.