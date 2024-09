'Stop Making Sense', filme-concerto da banda Talking Heads, entra em cartaz nesta quinta em Caxias do Sul

De meados dos anos 1970 até o início da década de 1990, a banda norte-americana Talking Heads foi uma das coisas mais interessantes da música pop. Liderada pelo irreverente e imprevisível David Byrne, as cabeças falantes surfaram na onda do pós-punk, anteciparam tendências como a new wave e o art rock, e acumularam sucessos, sendo que boa parte deles está no filme-concerto Stop Making Sense, que estreia nesta quinta, em versão remasterizada, na Sala de Cinema Ulysses Geremia.