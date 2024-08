Duas das exposições que integram a programação da 17ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul, promovida pela Unidade de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura, serão inauguradas nesta sexta-feira, no Centro de Cultura Ordovás, ambas com visita guiada seguida de bate-papo, a partir das 19h.