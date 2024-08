Juventino Dal Bó fará sessão de autógrafos de seu novo livro neste sábado, em Caxias do Sul

O historiador e artista plástico caxiense Juventus Dal Bó irá lançar neste sábado, a partir das 16h, no Zarabatana Café, o livro Inventário dos Estandartes Profanos. A obra documenta uma coleção de obras criadas pelo autor, que utiliza tecidos e fragmentos de panos para criar estandartes e homenagear grandes literatos da história mundial. Os “estandartes profanos” estiveram em exposição em Caxias do Sul em maio do ano passado, no Museu dos Capuchinhos.