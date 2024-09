Sem fronteiras Notícia

Francês, mandarim e japonês: línguas estrangeiras abrem portas para caxienses no mundo do trabalho

Para se destacar nos negócios, no ambiente acadêmico ou mesmo por lazer, há uma grande procura por outros idiomas além do inglês. No Programa de Línguas Estrangeiras da UCS, por exemplo, italiano e espanhol estão entre os mais procurados

30/08/2024 - 19h19min Atualizada em 31/08/2024 - 09h36min