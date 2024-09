Aos 13 anos, Caetano Furlan Pauletti lança o primeiro livro, A Floresta do Outono, um conto de suspense, escrito no último ano. Ele é caxiense e estuda na Escola Ceit Leonel Brizola, em Bombinhas (SC). Para o texto, contou com o apoio do professor Andrey Fensterseifer, que o orientou durante o processo de escrita.