Estão abertas até 2 de setembro as inscrições para o curso, em Caxias do Sul, de joalheria autoral ministrado pelo joalheiro, escultor e artista Cesar Cony. O curso terá apenas duas turmas com, no máximo, cinco alunos em cada. O programa tem carga horária de 36 horas e as aulas se iniciam no dia 4 de setembro, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h, ou à noite, das 18h30min às 21h30min, no Campus 8.