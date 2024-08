O lançamento do curta-metragem A Lenda da Bombacha, nesta quarta-feira (21), representa a realização de um sonho para a autora caxiense Gisela Cardoso. A exibição inédita está marcada para às 19h, no Ponto de Cultura NAV – Núcleo Audiovisual do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). No evento, a equipe de produção também participa de um bate-papo sobre o processo de criação da obra.