A prefeitura de Caxias do Sul e a empresa Festa da Uva S.A. apresentaram, no fim da tarde desta sexta-feira (5), um projeto que prevê a instalação de um café junto ao Memorial Atelier Zambelli, que fica no subsolo do monumento Jesus Terceiro Milênio, nos Pavilhões da Festa da Uva. Atualmente, o espaço, inaugurado em 2004, recebe apenas visitantes por agendamento.