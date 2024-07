Nesta sexta-feira (12), tem lançamento do músico caxiense FERMI. com ou sem você é uma composição que traz à tona os sentimentos do artista, que descreve o som como vibrante e inspirador. A partir da meia-noite de sexta, já será possível ouvir a nova música em todas as plataformas digitais. A faixa tem produção de Jards.