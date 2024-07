A Unidade de Teatro e Circo da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul irá receber, de 15 de julho a 02 de setembro, as inscrições para o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral 2024. As inscrições devem acontecer através do envio da documentação solicitada no edital para o e-mail unidadedeteatro@caxias.rs.gov.br.